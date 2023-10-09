احتفالا بـ العيد القومي للغربية .. افتتاح مجمع أهل الخير بسبرباي |صور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم مجمع أهل الخير الخيري التابع لجمعية أهل الخير المشهرة برقم1731 لسنة 2012، بحضور المهندس اسامه الخياط رئيس مجلس إدارة جمعية ومجمع أهل الخير، الصحفي إسلام الخياط نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ شيخ العرب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وتفقد المحافظ دار المسنين بالمجمع الخيري والتي تتكون من 4 أدوار تشمل 32 سريرا لرعاية الرجال والسيدات من كبار السن وتقديم الخدمة الحياتية من مأكل ومشرب ورعاية صحية على مدار الـ 24 ساعة وتفقد المحافظ الدور المخصص لإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لرعاية المسنين ومساعدة المسن على الخروج من العزلة وعدم الشعور بالوحدة من خلال توفير بيئة اجتماعية وترفيهية مناسبة له.



وتابع رحمي جولته بتفقد المطبخ العام المركزي بالمجمع والذي يقوم بعمل وجبات خيرية ويقوم بتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية كما يقوم بتوفير الوجبات لخدمة نزلاء الدار.

وقدم المحافظ الشكر لجمعية أهل الخير، لسعيها نحو خدمة المجتمع ودعمها لجهود الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات الخيرية، تعد نموذجا للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى تبنى مثل هذه المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع والتيسير على المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود الجمعية في أعمال الخير، مؤكدا أن المحافظة تشجع مثل هذه الجهود وتقدم لها يد العون والمساعدة، ليستفيد منها أهالي الغربية.

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