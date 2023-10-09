تطورات خطيرة| الاحتلال يستهدف مسجدا في غزة.. وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أستهدف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر الصحفية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اقتحامات في عدة مناطق ومدن بـ الضفة الغربية.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة الحافي عقب اقتحام منزله في طولكرم، كما تم اعتقال الفتى عادل إياد المقيطي من مخيم عقبة جبر بـ أريحا.

وأكدت المصادر، بوقوع شهيدان وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة حمدان في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما وقع العديد من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية مكثفة على منازل في بيت حانون ورفح وخان يونس وتل الهوا بقطاع غزة.

كما أفادت وسائل الإعلان الفلسطينية، أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول للأماكن المقصوفة في بيت حانون شمالي غزة بسبب استمرار الغارات وكثافتها.