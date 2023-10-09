كارثة لدى الاحتلال.. مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأثنين، أن هناك تقديرات تفيد وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 شخص، وارتفاع أعداد المختطفين إلى أكثر من 150 في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد العديد من الشهود العيان وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مدينة طوباس.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 700 إسرائيلي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية من جانب حركة حماس "طوفان الأقصى".