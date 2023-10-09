عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة لدى الاحتلال.. مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأثنين، أن هناك تقديرات تفيد وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 شخص، وارتفاع أعداد المختطفين إلى أكثر من 150 في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة.

 

وأفاد العديد من الشهود العيان وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مدينة طوباس.

 

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

 

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 700 إسرائيلي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية من جانب حركة حماس "طوفان الأقصى".

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن حشد 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

الاحتلال يعلن مصرع أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى

حركة حماس قطاع غزة الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

موضوعات متعلقة

هل قامت إيران بتدريب وتمويل مقاتلي حماس للهجوم على الاحتلال الإسرائيلي؟.. القصة الكاملة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن حشد 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

الاحتلال يعلن مصرع أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

خسائر فادحة.. شركة طيران كندا تلغي جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي

كارثة لدى الاحتلال.. مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-10-2023 في القاهرة والمحافظات

تلقينا 100 نداء استغاثة.. زيلسنيكي يعلن مصرع شخصين أوكرانيين في إسرائيل

لماذا أمر الرسول بقراءة الواقعة؟.. لسعة الرزق و9 أسباب أخرى تجعلك تداوم عليها

صدمة في الكونجرس.. ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في إسرائيل إلى 4 أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

بالاحمر النارى.. ايه سماحة تثير الجدل باطلالة ملفتة

خدم سحريين.. العثور على صندوق غامض داخل مقبرة فرعونية

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ