عاجل.. جيش الاحتلال يعلن حشد 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاى أدرعي، اليوم الأثنين، إن الأوضاع في الاحتلال الإسرائيلي حرجة وقوات الجيش ما زالت تقوم بعمليات الملاحقة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الاحتلال، أن نحو 1000 مسلح فلسطيني من المقاومة التابعين لـ حركة حماس، شاركوا في الهجوم على إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن عدد القتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي من مواطنين ومجندين بلغ 700 إسرائيلي حتى الآن ومن المرجح أن يرتفع.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الأسرى الإسرائليين محتجزون في قطاع غزة، وسيتم الإعلان عن الرقم الفعلي خلال الأيام المقبلة.

كما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم حشد نحو 100 ألف من جنود الاحتياط، لافتا إلى أنه بعد الحرب لن يكون لدى حماس أي قدرات عسكرية لتهدد إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أفيخاي أدرعي، إن الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية، وسوف نحقق الأمن لشعب إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد دفعنا ثمنا باهظا لكننا سنستعيد الأمن لشعب إسرائيل"، لافتا إلى أنه تم قصف 653 هدفا تابعا لـ حركة حماس منذ بدء العملية العسكرية.

وأكد أدرعي أنه سيتم استهداف حماس في أي مكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الشمال عند حدود لبنان.