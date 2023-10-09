جيش الاحتلال الإسرائيلي: الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية ودفعنا ثمنا باهظا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، إن الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية، وسوف نحقق الأمن لشعب إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد دفعنا ثمنا باهظا لكننا سنستعيد الأمن لشعب إسرائيل"، لافتا إلى أنه تم قصف 653 هدفا تابعا لـ حركة حماس منذ بدء العملية العسكرية.

وأكد أدرعي أنه سيتم استهداف حماس في أي مكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الشمال عند حدود لبنان.

وعلى جانب آخر، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأثنين، إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر تعرضهم لإطلاق نار من قوة عسكرية بالجليل الغربي بالحدود الشمالية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من قطاع غزة على أراضي الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى.