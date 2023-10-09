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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بداية «طوفان الأقصي»

صواريخ حماس
صواريخ حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من قطاع غزة على أراضي الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصي.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أن كتائب القسام التابعة لها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى، وذلك ردا على استهداف قوات الاحتلال للبيوت الآمنة.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام في بيانلها: "وجهنا ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على استهداف البيوت الآمنة".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "قصفنا مطار بن جوريون جنوب تل أبيب برشقة صاروخية ردا على الجرائم المتواصلة".

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