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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. شركة طيران كندا تلغي جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي

شركة طيران كندا
شركة طيران كندا

أعلنت شركة طيران كندا أنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الأحد، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات الطيران الدولية الأخرى التي علقت رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقالت شركة الطيران الكندية، إنها ستقوم بتعديل رحلاتها وخططها بينما تراقب الوضع في إسرائيل، وسيُسمح للمسافرين الذين يسافرون من وإلى تل أبيب بإجراء تغييرات على خططهم وطلب استرداد الأموال.

ولدى شركة طيران كندا حاليًا 10 رحلات أسبوعية مخططة للمغادرة من كندا إلى تل أبيب يوميًا و3 مرات في الأسبوع من مونتريال.

 

كما أوقفت يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما إلى تل أبيب، وأيضا ألغت خطوط دلتا الجوية وإير مالطا وشركة الطيران البرتغالية TAP رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

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