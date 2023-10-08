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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركات الطيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية

ألغت شركات الطيران الإسرائيلية أكثر من 80 رحلة جوية من وإلى تل أبيب بحلول مساء السبت - ما يقرب من 14٪ من جميع الرحلات المجدولة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

جاء ذلك بسبب الهجوم غير المسبوق في الأراضي المحتلة من قبل حركة حماس المسلحة، وفقًا لشركة FlightAware.

وألغت شركتا دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما ليل السبت وليلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب، على الرغم من أن رحلة عودة لشركة دلتا تمكنت من مغادرة تل أبيب ليلة السبت. 
كما ألغت شركة يونايتد إيرلاينز رحلة يوم السبت من سان فرانسيسكو. 
واستدارت رحلة طيران سابقة تابعة لشركة يونايتد فوق جرينلاند وعادت إلى سان فرانسيسكو.

وألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عدة رحلات بين فرانكفورت وتل أبيب.

 

war الأراضي المحتلة الطيران الإسرائيلي أمريكان إيرلاينز

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