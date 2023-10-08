عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران الفيدرالي الأمريكي يحذر من التحليق قرب إسرائيل

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: “نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إعلان المنطقة الواقعة تحت سيطرة "فرقة غزة" منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس، أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماماً، ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وتشير منطقة "فرقة غزة" إلى قاعدة "رعيم" العسكرية ومحيطها، والتي سيطرت عليها حركة حماس صباحاً، واستعادها الجيش في وقت لاحق.

هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطيران الفيدرالية الأمريكية الطيران الأمريكي تل أبيب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

ترشيحاتنا

أبرزها الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات بالقانون

صحيفة إسرائيلية: المقاومة الفلسطينية أسرت نحو 100 جندي ومدني في غزة

طوفان الأقصى.. سلطات "سديروت" تطالب المستوطنين بعدم مغادرة المنازل

إجراءات احترازية لضمان سلامة "التغذية المدرسية" و15 صورة ترصد توزيعها على الطلاب

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم الرابع

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ