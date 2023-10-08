الطيران الفيدرالي الأمريكي يحذر من التحليق قرب إسرائيل

دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: “نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إعلان المنطقة الواقعة تحت سيطرة "فرقة غزة" منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس، أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماماً، ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وتشير منطقة "فرقة غزة" إلى قاعدة "رعيم" العسكرية ومحيطها، والتي سيطرت عليها حركة حماس صباحاً، واستعادها الجيش في وقت لاحق.