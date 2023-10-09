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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يُكرّم سكرتيره العام لبلوغه السن القانوني للمعاش

محافظ الفيوم اثناءتكريم
محافظ الفيوم اثناءتكريم سكرتير عام محافظة الفيوم

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء عبد الفتاح تمّام سكرتير عام المحافظة، بمناسبة بلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المصالح، ومديري العموم. 

قدّم محافظ الفيوم، التهنئة لسكرتير عام المحافظة، على بلوغه السن القانوني للمعاش، متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية، وأن يمتعه الله بالصحة والسعادة والعافية.

وثمّن المحافظ، جهود اللواء عبد الفتاح تمّام، خلال فترة عمله سكرتيراً عاماً لمحافظة الفيوم، والتي اتسمت بالاتزان، وتحمل المسؤولية، والتفاني في العمل، والجدية والكفاءة في التعامل مع الملفات المختلفة، مشيراً أنه كان خير عون خلال فترة عمله، واتسم برجاحة العقل ودماثة الخلق، ودائماً ما يضع مصلحة العمل نُصب عينيه.

وأضاف، أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وفي الوقت ذاته تحفيز لمن يخلفهم، مشيراً أن القيادة والإدارة وجهان لعملة واحدة، موجهاً جميع أفراد الجهاز التنفيذي إلى ضرورة التحلي بالاتزان والهدوء ورجاحة العقل، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكداً أن الاتزان والهدوء في الإدارة يأتي من الخبرة المتراكمة والإطلاع الدائم على العلوم المرتبطة بمجالات العمل المختلفة.

من جهته، أعرب سكرتير عام المحافظة، عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على هذا التكريم، مثمناً تعامله الراقي الذي اتسم بالتواضع والاحترام خلال فترة عمله سكرتيراً عاماً للمحافظة طوال عام ونصف، موجهاً الشكر أيضاً لجميع قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأضاف، أن قيمة الأشخاص تُقاس بحجم تأثيرهم في الآخرين، أياً كان موقعهم، مشيراً أن مجتمع العمل هو نموذج أكبر للأسرة، الأمر الذي يستلزم فهم طبيعة من حولنا لاختيار طريقة التعامل المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العمل وأداءه بالكفاءة المطلوبة.

عقب ذلك قام محافظ الفيوم، بإهداء سكرتير عام المحافظة، درع المحافظة وشهادة تقدير، كما تسلم السكرتير العام، الهدايا التذكارية من قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي.

 

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