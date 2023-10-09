محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصنع سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/- أنه جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ، الأعمال الجارية لإنشاء مصنع الغازات جنوب بورسعيد، والذي يقدم صناعة جديدة وهامة، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وذلك ضمن جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد.

واستمع المحافظ - خلال تفقده أقسام المصنع - لشرح تفصيلي من المسئولين، حول نسب التنفيذ بأقسام المصنع والموعد المقرر للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، والذي من المنتظر الانتهاء من انشائه في القريب العاجل ، بعد وصول العمل لمراحل متقدمة.

وأوضح البيان أن المحافظ تفقد أيضا خلال جولته، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، وإطلع على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية ، كما تأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع .

وأكد المحافظ أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة، خاصة وأن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.