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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يكشف حقيقة الجزء الثاني من صعيدي فى الجامعة الأمريكية

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي أن هدفه الدائم فى إختيار أعماله هو أن تكون مؤثرة للجمهور، وأنه دائمًا فى صراع بين إرضائه فنيًا وبين إرضاء الجمهور ، لذلك هو مقل فى أعماله الفنية على عكس الكثير من زملائه لأن أغلب الأعمال الكوميدية قليلة فى الكتابة وأن الشعب المصري يصعب إضحاكه بسهولة ،وأغلب الأعمال التى تعرض عليه هى فقط إستظراف وعبارة عن نكت.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل ، والذى يذاع على قناة "صدى البلد" ،  بخصوص عمل جزء ثاني من فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية ،  الفكرة بالفعل مطروحة لكنه لم يتلقى سيناريو حتى الأن. 

وتابع هاني رمزي ، قائلاً:  أن الأهم فى تقديم جزء ثاني من الفيلم ليست الأجور ولكن يستوجب كتابة سيناريو قوي ، وأن جميع القائمين على الفيلم فنانين ويدركوا أهمية الفن وأهمية الأعمال المقدمة ولا يهتموا برقم الأجر .

وتابع هاني رمزي ، قائلا: أن وجود جزء تاني من الفيلم يجب أن يعامل معاملة معينة ليكون مرضي بالنسبة للجمهور والفنانين القائمين عليه .

وقال هاني رمزي ، معلقا: فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا ، وانا رحبت جدا بفكرة عمل جزء تاني منه.

وكان آخر أعمال هاني رمزي مسلسل القاتل الذي أحبني، وشاركه البطولة الفنانة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين  وشارك فى رمضان قبل الماضي في بطولة مسلسل «العائدون» بطولة أمير كرارة وإخراج أحمد نادر جلال.

هاني رمزي

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