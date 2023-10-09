أشرف زكي عن خناقة ميدو عادل ولقاء سويدان: العقوبة تصل للشطب

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تحويل ميدو عادل ولقاء سويدان إلى مجلس التأديب، موضحًا أنّ قانون النقابة ينص على إحالة أي مشكلة تنشب بين الأعضاء إلى لجنة التحقيق، وإن ارتأت هذه اللجنة أن الموضوع يستحق التصعيد إلى مجلس التأديب فإنها ترفع توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد هذا القرار.

وأضاف "أشرف زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "منسوب لكل طرف بالأزمة بعض الأشياء، وبالتالي كان لابد من أن تُحال القضية إلى مجلس التأديب، وليس معنى المجلس أن هناك عقوبة ستطبق، ولكن قد يتم لفت النظر أو التبرئة أو الإنذار أو الغرامة أو الشطب أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن العمل لمدة عام".

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن "النقابة تقف موقف الحياد بين الطرفين، فهما زميلان وعضوان بالنقابة، ولكن هناك خطأ حدث، وكنت أنتظر تقديم الاعتذار للسيد المسرح المصري والجمهور العظيم، فقد كان يتم الاحتفال بذكرى اعتذار سيد درويش، ومجلس التأديب محكمة وكنت أنتظر علاج الموضوع وليس تضخيمه.. للأسف مضطرون وهم حطونا في وضع صعب ومجلس التأديب هيقول كلمته".

