بسمة وهبة: ما حدث بين ميدو عادل ولقاء سويدان خطأ في حق ذوي الهمم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر بالأسى بسبب المشاجرة التي نشبت بين الفنانين ميدو عادل ولقاء سويدان على المسرح، موضحةً: "ما حدث بصرف عن المخطئ أو ما دفع الفنانة إلى صفع الفنان على وجهه خطأ في حق الجمهور المصري".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "ما حدث أيضا خطأ في حق المسرح المصري وخطأ في حق ذوي الهمم الذين حضروا عرض سيد درويش".

وتابعت بسمة وهبة، أن : "المسرح له قدسيته وله احترامه، فالمسرح وقف على خشبته عظماء، وما حدث لا يليق وقلت من قبل إنني منتظرة موقفا واضحا وحاسما من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مثلما تعودنا منه دائما لأنه لا يقبل بأي خطأ من هذا النوع، وبالفعل صدر قرار من النقابة بتحويلهما إلى مجلس التأديب وإلزامهما بعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص المشكلة في أي وسيلة".