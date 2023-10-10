مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على فوز فريق رجال الأهلي لكرة السلة، على نظيره الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وكتب: “الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويصل إلى الدور قبل النهائي.. مبروك للأهلي.. وهارد لك لزعيم الثغر”.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة العربية كلاً من:

سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري 14 لاعبًا هم:

هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.