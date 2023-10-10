مرعي: أوجي مايو لن يقود الزمالك للبطولات وحيدًا.. وسنواجه دفاعات قوية من الأهلي

تحدث أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن ضم الأمريكي أوجي مايو، محترف الفريق، قبل مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر يوم 20 أكتوبر في البحرين.



وقال مرعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد "أوجي مايو لن يكون وحده السبب في الفوز بالبطولات".



وتابع "اللاعب كان معنا الموسم الماضي، ولم نحقق بطولات، ضم مايو هو خطوة في تدعيم فريق نصنعه لنادي الزمالك، هو يلعب بصحبة لاعبين آخرين".



وأضاف "الأهلي لديه قوة بدنية كبيرة بين لاعبيه، مع مواهب صغيرة السن، في فريق يملك خبرات، الأهلي فريق متجانس".



وواصل "التطور الذي يحدث في فريق الأهلي تطور كبير، لديهم القوة والخبرة، والأهلي وصل لأفضل مراحله في مواجهة نادي الاتحاد السكندري".



واختتم مرعي تصريحاته "الاتحاد السكندري لم يستطع اللعب أمام دفاعات النادي الأهلي، الأهلي أدار المباراة بطريقة تدرس من الناحية الدفاعية واغلق دفاعات المنافس واستطاع إيقاف كافة الأسلحة الهجومية، سنواجه دفاعات قوية في المباراة أمام الأهلي".