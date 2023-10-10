مرتبات شهر أكتوبر .. اعرف موعد الصرف بالزيادة الجديدة

يبحث الجميع عن معرفة مواعيد صرف زيادة المرتبات الجديدة لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، خاصة بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي الشهر الماضي على المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الدولة

- تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يوم الإثنين 24 أكتوبر 2023، وهو أول أيام الصرف لـ العاملين في الوزارات التالية: «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل.

موعد صرف مرتبات أكتوبر للموظفين

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لـ الموظفين بـ 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 24 أكتوبر 2023، ويستمر الصرف حتى يوم 30 أكتوبر 2023 المقبل.

600 جنيه.. زيادة مرتبات شهر أكتوبر

قرر صرف زيادة جديدة على مرتبات ومعاشات المواطنين، تقدر بقيمة 600 جنيه، ويتم صرفها اعتبارا من شهر نوفمبر 2023 المقبل.

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

مرتبات شهر أكتوبر 2023

- تصرف مرتبات أكتوبر 2023 للموظفين يوم الاثنين 24 أكتوبر 2023 في الوزارات والهيئات الآتية: «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي».

كيفية احتساب راتب أكتوبر 2023

حسب وزارة المالية، فإن سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

زيادة مرتبات شهر أكتوبر

تعكف الدولة على رفع مرتبات الموظفين تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية وتلبية لاحتياجاتهم فقد قامت عدة مرات بإقرار علاوات وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي أولى اهتماما كبيرا بالأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، فقد وجه العام الماضي برفع الحد الأدنى من 2400 إلى 2700 جنيه، بما عادل وقتها (171 دولارًا)، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، لتكون الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أما الثانية فللعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما وجّه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18 مليار جنيه.

ووفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم زيادة كافة الدرجات الوظيفية بقيمة 500 جنيه.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية سيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر الجاري.