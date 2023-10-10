سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A05 وGalaxy A05s خلال أيام

أطلقت شركة سامسونج، بهدوء وبلا ضجة إعلامية، هاتفها الذكي Galaxy A05 و Galaxy A05s في ماليزيا الشهر الماضي، وكلاهما من الهواتف الذكية المعروف عنها أنها تأتي بنطاقات سعرية مناسبة للطبقة المتوسطة، وذوي الدخل المحدود.

ومع ذلك تحتوي الهواتف الجديدة من طراز جالاكسي A05 على بعض المواصفات والميزات التنافسية الجذابة بالفعل، وفقًا للخبير التكنولوجي المتخصص في التسريبات @yabhishekd، من المقرر إطلاق سلسلة Galaxy A05 هذا الأسبوع في الهند. علاوة على ذلك، سيتم تسعير Galaxy A05 بسعر 13000 روبية بينما سيتوفر Galaxy A05s مقابل 15000 روبية.

Galaxy A05

بعد إطلاق جهازي Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Buds FE، يبدو أن سامسونج تعمل على تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية المختلفة من خلال إطلاق هواتف ذكية جديدة بأسعار معقولة في موسم الأعياد هذا في الهند وفي باقي مناطق العالم في أوقات استراتيجية مخطط لها.

مواصفات سامسونج جالاكسي A05 وجالكسي A05s

يتميز كلا الهاتفين بشاشات LCD مقاس 6.7 بوصة ويوفر هاتف Galaxy A05 جودة HD + بينما نجد Galaxy A05s مع دقة Full HD + ويتم تعويض فرق السعر بينهما بوجود معالج قوي من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 680 في هاتف Galaxy A05s، بينما يعمل هاتف Galaxy A05 مع معالج من ميدياتك شريحة MediaTek Helio G85 يأتي كلا الهاتفين الذكيين بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت تتميز بفتحة بطاقة MicroSD.

فيما يخص إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف Galaxy A05s مزودًا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بينما نجد أ، طراز هاتف Galaxy A05 بنفس تكوين الكاميرا ولكن بدون مستشعر الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يوجد في المقدمة مستشعر كبير بدقة 13 ميجابكسل في هاتف Galaxy A05s، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة في هاتف Galaxy A05.

يحتوي كلا الهاتفين الذكيين على بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات. يتوفر هاتف Galaxy A05 بثلاثة خيارات للألوان – الأسود، والأخضر الفاتح، واللون Solver، بينما يتوفر هاتف Galaxy A05s بنفس الألوان بالإضافة إلى اللون البنفسجي.