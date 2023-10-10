سامسونج تطلق هاتف Galaxy M44 5G بمعالج Snapdragon 888

أطلقت سامسونج الكورية هاتفها الذكي طراز Galaxy M34 5G في الهند، وهو من الفئة متوسطة المدى وميسور التكلفة، استهدفت من خلاله الطبقة المتوسطة والآن، يبدو أن سامسونج قد بدأت بالفعل العمل على خليفته Galaxy M44، وبالفعل تم تسريب الصور الأولية للجهاز.

تأتي الصورة المسربة من الخبير التقني والمسرب الشهير أنتوني وحسابه على موقع إكس (@TheGalox_)، يكشف أن سامسونج جالاكسي M44 لديه لغة التصميم الخاصة بالهواتف الذكية الحالية من سلسلة Galaxy.

سامسونج جالاكسي M44

يتميز الجزء الخلفي بثلاثة نتوءات بارزة وهي الكاميرات ، مع فلاش LED على الجانب. ويبدو أن الجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك، مع جوانب ذات تصميم مسطح، نظرًا لأن الهاتف الذكي قد حصل على شهادة NRRA فقط، فيبدو أن الجهاز سيتم إطلاقه في كوريا الجنوبية أولاً، ومن المحتمل أن يكون تحت اسم Samsung Galaxy Jump 3.

كشفت قائمة معيارية سابقة أن الموبايل المنتظر من "سامسونج" سيحتوي على معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 888. على الرغم من أنها شريحة أقدم مقارنة بـ Exynos 1280، إلا أنها تقدم أداء أفضل من Exynos من جميع الجوانب تقريبًا، وحتى الآن من غير المعروف ما إذا كان الإصدار العالمي من الهاتف الذكي سيحصل أيضًا على هذه الشريحة.

يتميز الطراز الحالي من سلسلة إم الموفرة في الميزانية، وهو طراز Galaxy M34 5G، بلوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا رئيسية مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS بدقة 50 ميجابكسل. من حيث الأداء، فهو مزود بشريحة Exynos 1280، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 وات.