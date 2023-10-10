طفرة جديدة في كاميرات الموبايل.. سامسونج تقدم Galaxy S25 بكاميرا 432 بيكسل

تستمر شركة "سامسونج" في تطوير عدسات الكاميرات الخاصة بأجهزتها ولا تكتفي بما حققت من إنجازات سابقة في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن سامسونج تشتهر بطراز Samsung Galaxy S23 Ultra الحالي المتضمن كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وهي أكبر بأربع مرات من مستشعر الكاميرا الموجود في iPhone 15 Pro Max، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، وفقا لمصادر مقربة من الشركة الكورية الجنوبية، تعمل العلامة التجارية على مستشعرين جديدين للكاميرا ISOCELL بدقة رائعة وتقدم لأول مرة تبلغ 432 ميجابكسل.

Samsung Galaxy

تأتي هذه الأخبار من حساب Revegnus، الشهير بتسريباته على موقع "إكس" الذي يتمتع بسجل حافل من التسريبات الصحيحة والمعلومات شديدة الدقة حول منتجات Samsung. وفقًا للحساب تعمل سامسونج على مستشعرين ISOCELL يُطلق عليهما اسم HW1 وHW2، ويُقال أن كلاهما بحجم 1 بوصة ودقة 432 ميجابكسل.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. يقال إن ISOCELL HW1 هو مستشعر مقاس 1 / 1.05 بوصة مع 0.56 ميكرومتر بكسل، في حين أن ISOCELL HW2 عبارة عن مستشعر مقاس 1 / 1.07 بوصة مع 0.5 ميكرومتر بكسل.

من المتوقع أن يستخدم كلا المستشعرين تجميع وحدات البكسل لدمج عدة وحدات بكسل في وحدة واحدة، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر نقاءً و وضوحًا مع تقديم جودة أفضل في التقاط الصور في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة والليلية. يقال أن هذه هي أيضًا أول مستشعرات سلسلة ISOCELL HW من سامسونج.

حتى الآن من غير المعلوم متى ستطلق سامسونج أول هاتف ذكي لها مزود بمستشعر كاميرا بدقة 432 ميجابكسل، ولكن تشير التكهنات المبدئية أنه سيكون خلال 2025 وليس قبل ذلك، ويمكن أن تكون ضمن سلسلة Galaxy S25، التي من المتوقع إطلاقها في أوائل عام 2025.

بالإضافة إلى مستشعرات الـ 432 ميجابكسل، تشير عدة تقارير أن سامسونج تعمل أيضًا على مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل لهاتف Galaxy Z Fold 7. يُطلق عليه اسم ISOCELL HP5، وسيكون مستشعرًا مقاس 1 / 1.3 بوصة مع 0.5 ميكرومتر بكسل.