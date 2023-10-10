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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التقنيات الحديثة تكشف عن وجه مؤسس الإمبراطورية الرومانية.. لن تصدق من يشبه!!

التقنيات الحديثة
التقنيات الحديثة تكشف عن وجه مؤسس الإمبراطورية الرومانية

باستخدام التقنيات الحديثة، تم استخدام تمثال الإمبراطور الروماني أوغسطس قيصر لتصور كيف كان سيبدو وجه الإمبراطور الأول للإمبراطورية الرومانية من سنة 27 قبل الميلاد في العصر الحديث.

أظهرت الصور أوغسطس بأعين زرقاء وشعر بني وملامح شاب عصري بدقة فائقة تشبه التمثال بشكل تام وهو ما أثار أعجاب الكثير من المتابعين، حيث قال موقع Royalty Studios Now أن هذه الصور لا تخلق تصور صادق لأوغسطس قيصر فحسب، بل يعتقد الرومان أنها تعبر عن العزة والكرامة والقوة.

تمثال الإمبراطور الروماني أوغسطس قيصر

جيمس بوند

وفقًا لـ Royalty Studios Now، حصل مقطع الفيديو الذي عرض التأثيرات السابقة واللاحقة للإمبراطور الحديث على الكثير من التعليقات بالثناء بـ "دقة" التصميم. كما قال أحدهم أن الإمبراطور الروماني يشبه كثيرًا جيمس بوند (النجم الإنجليزي دانيال كريج).

تفاصيل وجه أوغسطس قيصر في العصر الحديث

حكم الإمبراطور الروماني أوغسطس روما من 27 قبل الميلاد إلى 14 بعد الميلاد، وقد تم نحت الكثير من التماثيل الكاملة والنصفية للحليف المقرب وابن أخ الزعيم الروماني المقتول يوليوس قيصر.

ترك جايوس أوكتافيوس (اسمه عند ولادته)، الإمبراطور الأول بصمته على ثقافة الإمبراطورية الرومانية. لقد جلب قوة عسكرية مهدت الطريق لهزيمة كليوباترا، على الرغم من أنه واجه بعض الصعوبات في التمسك بكونه وريث يتولى العرش.

التقنيات الحديثة تمثال الإمبراطور الروماني أوغسطس قيصر الإمبراطور الأول للإمبراطورية الرومانية أوغسطس قيصر جيمس بوند دانيال كريج

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