ندوة للترحيب بالطلاب الجدد في كلية التربية بجامعة الوادى الجديد

نظمت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد ندوة بعنوان "اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين والقدامى للعام الجامعى 2024/2023"، وذلك أمس الاثنين، بمسرح الكلية.

تقام الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذ الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية بالوادى الجديد.

شهد اللقاء رؤساء الأقسام بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام، ومعاونو أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، ومدير شئون الطلاب بالكلية، وعدد كبير من الطلاب بالفرق المختلفة، وذلك لنشر بعض التوجيهات العامة للطلاب المستجدين، من بينها ضرورة الالتزام بلوائح الجامعة وأنظمتها واحترام أعضاء هيئة التدريس وحثهم على التفاعل مع الخدمات الإلكترونية والأكاديمية ومصادر التعلم بالجامعة.

ونوه الأستاذ الدكتور ماهر زنقور، عميد الكلية، بلائحة الساعات المعتمدة الجديدة لكلية التربية .

وأكد إنهاء جميع الاستعدادات والترتيبات بشأن استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية التربية، حيث تم المرور والصيانة اللازمة للمبانى والمدرجات خلال الإجازة الصيفية، ومراجعة أماكن المحاضرات وتجهيزها لبدء العام الجامعى الجديد.

كما تطرق إلى عدة نقاط أكاديمية تخص الطالب مثل المقررات المسجلة، وطريقة الحذف والإضافة، والاعتذار والتأجيل والانسحاب، وشرح نظام الحضور والغياب والحرمان.

كما تضمن اللقاء تعريف الطلاب بكل الأنشطة الطلابية والحديث عن مختلف مجالات الأنشطة وأهميتها في تنمية مهارات الطالب الأكاديمية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاستماع إلى الطلاب والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، متمنين من الله عز وجل كل التوفيق والنجاح لطلابنا.