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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: سياسة بايدن المتعلقة بالمهاجرين تثير الغضب

صدى البلد

هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن، عندما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية 2020 منافسه دونالد ترامب بسبب ما وصفه بنهج منافسه غير الفعال وغير الأمريكي في التعامل مع الهجرة ــ وهو النهج الذي قوض تاريخ البلاد الطويل في الترحيب بأولئك الذين يلتمسون اللجوء في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء. 

واوضحت الصحيفة أن بايدن الآن كرئيس، وفي مواجهة أزمة المهاجرين التي تستنزف الموارد على الحدود وتغذي المدن الأمريكية الكبرى، اتخذ سلسلة من الخطوات التي يقول النقاد من يساره إنها يصعب تمييزها عن سلفه.

وأعلنت إدارة بايدن هذا الأسبوع أنها ستتنازل عن سلسلة من القوانين الفيدرالية لتسريع بناء حواجز جديدة على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتستأنف بشكل منفصل رحلات الترحيل إلى فنزويلا.

وتمثل هذه الإجراءات تراجعا صارخا لبايدن الذي أوقف بناء الجدار الحدودي في اليوم الأول من ولايته، بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه "لن تكون هناك قدم أخرى" في عهده.

وأصر بايدن يوم الخميس الماضي على أن هذه الخطوة لا تعكس تغييرا في الموقف وأنها مجرد أموال مخصصة يتم إنفاقها كما تم تخصيصها. 

ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء على المشهد السياسي المعقد الذي يواجهه الرئيس في مواجهة هذه الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، حيث تدفع الكوارث الإنسانية في جميع أنحاء العالم المزيد من الناس إلى حدود الولايات المتحدة.

ومع تعمق التحديات التي يواجهها بايدن على الحدود، يكثف الجمهوريون جهودهم لوضع الهجرة في قلب النقاش السياسي في عام 2024. ويعتقد الجمهوريون أن الهجرة وأمن الحدود من بين أكبر نقاط الضعف السياسية للرئيس بايدن. 

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يمنح الناخبون أيضا الجمهوريين ميزة ساحقة فيما يتعلق بمسألة الحزب الأكثر تجهيزا للتعامل مع الهجرة، وهو هامش تضاعف منذ العام الأول لبايدن في منصبه.

وقد أعرب الزعماء الديمقراطيون في نيويورك وإلينوي وأماكن أخرى علناً عن عدم رضاهم عن تعامل الإدارة مع الوضع، واتهموا الحكومة الفيدرالية بصراحة بعدم بذل الكثير من الجهد لمعالجة زيادة المهاجرين في ولاياتهم.

بايدن المهاجرين الجارديان ترامب المكسيك

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