عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة عامل فى مشاجرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لسمسار بتهمة قتل عامل في مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي وعبدالمجيد محمد عبدالمجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني وطلال محمد عبدالحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وأحال المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المتهم ويدعى عمر ف. هـ 39 سنة سمسار إلى محكمة الجنايات لأنه قتل عمدا المجني عليه إبراهيم م. ع. بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحًا أبيض وسدد له عدة ضربات في قدمه فأحدث به عدة اصابات أودت بحياته كما أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض، بدون ضرورة مهنية أو حرفية.
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدمًا سلاحا أبيض  وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين، أودت بحياة المجني عليه بمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية السجن المشدد 7 سنوات شبرا الخيمة بالقليوبية شبرا الخيمة شرطة قليوب مباحث مركز شرطة قليوب محكمة جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة قليوب محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة بمصرف فى القليوبية

غرامة 50 جنيها.. جامعة بنها تحظر التدخين داخلها

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث سقوط سيارة بمصرف بالقليوبية

للعام الـ16 على التوالي.. جامعة بنها تشارك فى معرض انتصارات حرب أكتوبر

محافظ القليوبية يُوقِفْ أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل ببنها

إنهاء تعاقد أحد أطباء الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا في القليوبية لتقصيره بالعمل

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية جمجرة بالقليوبية

جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب المدارس الابتدائية بقرية كفر عابد

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.. فيديو

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

سفارة الاحتلال في واشنطن: أعداد القتلى ارتفعت إلى ألف شخص

استقلال الصحافة تدين الإعتداءات الوحشية من قوات الإحتلال على الفلسطينيين

استشهاد اثنين من قيادة حركة حماس الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات الخدمات والخطة الاستثمارية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

فيديو

ارتفاع الذهب وتراجع الدولار ..ماذا يحدث بالأسعار ؟

تفاصيل إصابة كريم عبدالعزيز بجلطة في إنجلترا |فيديوجراف

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ