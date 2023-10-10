المشدد 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة عامل فى مشاجرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لسمسار بتهمة قتل عامل في مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي وعبدالمجيد محمد عبدالمجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني وطلال محمد عبدالحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحال المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المتهم ويدعى عمر ف. هـ 39 سنة سمسار إلى محكمة الجنايات لأنه قتل عمدا المجني عليه إبراهيم م. ع. بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحًا أبيض وسدد له عدة ضربات في قدمه فأحدث به عدة اصابات أودت بحياته كما أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض، بدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدمًا سلاحا أبيض وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين، أودت بحياة المجني عليه بمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.