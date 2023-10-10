عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

صدى البلد

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة الكوارع.. 

وتحتوي شوربة الكوارع على العديد من الفوائد الصحية وهذه أبرزها: 

1. إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم (أو حتى إذا لم تكن كذلك)، فإن الجيلاتين الموجود في شوربة العظام يحمي ويشفي بطانة الجهاز الهضمي ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

2. يمكن للجلوكوزامين من تحفيز نمو الكولاجين الجديد وإصلاح المفاصل التالفة وتقليل الآلام.

وضروري لـ كبار السن، مرضى ولكل من يعاني من مشاكل هشاشة العظام، الترهلات. 

3. يدعم الكولاجين والجيلاتين في المرق العظام البشرة ويقوي الأظافر ونمو الشعر. 

4. الحمض الأميني الموجود في مرق العظام (الجلايسين) يعزز النوم ويهدئ من التعب والتوتر والتوتر ويعالج الاجهاد. 

5. وجبة أساسية لمن يرغب بـ الصيام المطول

ممكن تناوله أثناء الصيام المتقطع عند فقد الطاقة ومهم جدا لكل من يعاني من الأمراض المناعية، ومشاكل في الجهاز الهضمي 

6. وجبة مهمة لكل من الأطفال، المراهقين، الحوامل، المرضعات، كبار السن. 

7 . فعال في نظام حرق الدهون والتخلص من السمنة.

هشاشة العظام أمراض مزمنة حرق الدهون شوربة الكوارع فوائد شوربة الكوارع مشاكل في الجهاز الهضمي مرق العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

موضوعات متعلقة

التين البرشومي.. فوائد خارقة لتناوله يوميا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟

طريقة تحضير مربى الجزر في المنزل

وصفة ستدهشك في علاج التهابات المفاصل

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

بالأحمر الناري.. أية سماحة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

ترشيحاتنا

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

مكالمة ثالثة بين بادين ونتياهو منذ بداية طوفان الأقصى..وخطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

الخطوط الجوية النرويجية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب

"طوفان الأقصي".. صافرات الإنذار تدوي بالضفة الغربية بعد انطلاق رشقات صاروخية من غزة

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ