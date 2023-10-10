فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة الكوارع..

وتحتوي شوربة الكوارع على العديد من الفوائد الصحية وهذه أبرزها:

1. إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم (أو حتى إذا لم تكن كذلك)، فإن الجيلاتين الموجود في شوربة العظام يحمي ويشفي بطانة الجهاز الهضمي ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

2. يمكن للجلوكوزامين من تحفيز نمو الكولاجين الجديد وإصلاح المفاصل التالفة وتقليل الآلام.

وضروري لـ كبار السن، مرضى ولكل من يعاني من مشاكل هشاشة العظام، الترهلات.

3. يدعم الكولاجين والجيلاتين في المرق العظام البشرة ويقوي الأظافر ونمو الشعر.

4. الحمض الأميني الموجود في مرق العظام (الجلايسين) يعزز النوم ويهدئ من التعب والتوتر والتوتر ويعالج الاجهاد.

5. وجبة أساسية لمن يرغب بـ الصيام المطول

ممكن تناوله أثناء الصيام المتقطع عند فقد الطاقة ومهم جدا لكل من يعاني من الأمراض المناعية، ومشاكل في الجهاز الهضمي

6. وجبة مهمة لكل من الأطفال، المراهقين، الحوامل، المرضعات، كبار السن.

7 . فعال في نظام حرق الدهون والتخلص من السمنة.