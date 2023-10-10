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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تأجيل حفل أحمد سعد وروبي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرا، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة، حيث نفذت تذاكر الحفل الكبير بمجرد الإعلان عنه، ويقدم أحمد سعد وروبى خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تحقق حفلاته اكبر نسبة حضور، وقد حقق أحمد سعد نجاحا باهرا فى جميع أغانيه التى يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً وتخطف الترند من أول لحظة.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضاف مسرح أوبرا جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات الهامة منها حفل غنائى للنجم البنانى وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.   وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الانشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث انها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

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