موعد أول مباراة لـ إمام عاشور مع الأهلي

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخرج إمام عاشور من مباراة الإسماعيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل مما أدي إلي ابتعاده عن المشاركة لمدة 10 أيام.

وبدأ إمام عاشور برنامج التعافي من الإصابة أمس وسط حالة اطمئنان من الجماهير بعد خروج اللاعب باكيا في المباراة مما أصابهم بالقلق أن تكون إصابته خطيرة قبل أن يخضع اللاعب للأشعة ويتم الاطمئنان علي حالته الصحية

موعد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد الإصابة

ويفقد الأهلي خدمات إمام عاشور خلال مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعه 20 أكتوبر المقبل مع احتمالية لحاقه بشكل كبير بمباراة العودة في مصر يوم الثلاثاء 24 أكتوبر ضمن بطولة السوبر الإفريقي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي في أول مباراة ببطولة الدوري المصري بنتيجة أربعة أهداف دون رد قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الثالثة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وتأجلت مباراتى الجولة الثانية والرابعة من بطولة الدوري للاهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة



ويلعب النادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي.