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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش قمة صوت مصر.. المتحف القومي للحضارة يستقبل رجال الاقتصاد والخبراء الدوليين

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

استقبل، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفداً رفيع المستوى يضم عدداً من رجال الاقتصاد والخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين برئاسة رجل الأعمال محمد منصور أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، ووزير النقل الأسبق، وسيدة الأعمال المصرية راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت الرئيس السابق لحزب المحافظين في المملكة المتحدة.

وقد جاءت هذه الزيارة علي هامش مشاركتهم في  فعاليات مؤتمر "قمة صوت مصر"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي انطلق هذا العام بعنوان "Egypt Forever Forward"،  بمنطقة سوما باي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي كان من ضمن رعاتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وكان في استقبال الوفد ، الدكتور أحمد  غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم موضحاً لهم أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

ثم اصطحبهم الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، في جولة تفقدية داخل قاعات المتحف المختلفة للتعرف على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، وهو ما يتضح من خلال سيناريو العرض المتحفي في قاعاته.

وخلال جولتهم، أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بالمومياوات الملكية وأسلوب العرض الراقي لها، والقطع الأثرية المعروضة التي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام زيارتهم، حرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة.
 

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المتحف القومي للحضارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدكتور ميسرة عبدالله القومي للحضارة المصرية بالفسطاط القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط المصرية العامة للتنشيط السياحي

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