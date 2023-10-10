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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: رئيس نادٍ سعودي في القاهرة لضم فتوح.. وتحرك عاجل من الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف الزمالك من تجديد عقد أحمد فتوح، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وأكد "شبانة"، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة في الزمالك، يسعي حاليا لتجديد عقب فتوح؛ بدعم من أحد مرشحي مجلس الإدارة، مشددا على أن إعلان التجديد سيكون ليلة انتخابات النادي من أجل أن يضمن المرشح أصوات الجمعية العمومية.

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وأضاف الإعلامي، أن رئيس نادٍ سعودي يتواجد في القاهرة منذ أيام لضم فتوح خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط إغراءات مادية ضخمة إضافة لدفع مبلغ كبير للزمالك. 

وتابع أن فتوح حتي الآن لم يحسم موقفه سواء بالتجديد للزمالك أو الانضمام النادي السعودي.

الإعلامي محمد شبانة الجمعيه العموميه عبدالواحد السيد الزمالك أحمد فتوح محمد شبانة

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