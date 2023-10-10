مجلس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية محاولة لاحتواء التضخم|فيديو

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.

الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية



وأضاف سامح الخشن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مبادرة الحكومة تهدف لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.



وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أن المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بأليات سريعة.