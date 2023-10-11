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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فصل الشتاء

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الإستعداد القصوي لفصل الشتاء و التقلبات الجوية و سقوط الأمطار، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع قطاع التشغيل والصيانة والسادة مديري عموم الفروع و نوابهم، حيث تم مناقشة الإستعداد التام للشركة بجميع فروعها لمواجهة موجات الطقس السيئ و إحتمالية سقوط أي أمطار  .

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وأكدت رئيس مجلس الإدارة رفع درجة التأهب والإستعداد التام من خلال إتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، والتي تشمل تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة و الجهات المعنية، حيث تتلقي الشركة شكاوي و إستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن ١٢٥  علي مدار ٢٤ ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع.

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