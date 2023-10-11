في تغريدة عبر تويتر.. تحذير جديد للعالم الهولندي يثير الجدل

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الكثير من الجدل العالم وذلك بأحدث تصريحاته خلال الساعات الماضية حيث أكد أنه يمكن لهندسة الكواكب الحرجة للغاية أن تؤدي إلى نشاط وحدوث زلزالي كبير، وذلك على الأرجح في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر وذلك نظراً للهندسة الناشئة عن تقارب الكواكب في تلك الفترة .

على الجانب الآخر حذر عالم الزلازل في تغريدة جديدة من نشاط زلزالي محتمل وصفه بـالكبير



وأضاف أنه خلال يومي 11 و12 من أكتوبر، وخلال ساعة واحدة، كان لديهم اقترانات لكلا من كوكب عطارد والزهرة والمشتري ثم خلال ساعة واحدة، كان هناك اقترانات بين كلا من عطارد والشمس ونبتون.

ووصف هوجربيتس تلك الاقترانات بـمزيج بالغ الأهمية حقا.



وأشار إلى أنه نظرا لهندسة الكواكب في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر تقريبًا فمن المحتمل أن يكون ذلك الوقت حرجا، اعتمادًا على كلا من حالة القشرة الأرضية، ومستويات الضغط.