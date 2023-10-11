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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الأقمار الصناعية تظهر الدمار في غزة بعد العدوان الإسرائيلي

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية تظهر الدمار في غزة

نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" صورًا عبر الأقمار الصناعية تظهر الدمار الهائل بقطاع غزة بعد غارات الاحتلال على القطاع.

وأظهرت صورة بطائرة بدون طيار من شركة ماكسار تكنولوجيز انفجارًا ناتجًا عن غارة جوية. وفي صور أخرى، يمكن رؤية المباني السكنية المدمرة والمتفحمة.

وتكثف طائرات الاحتلال قصف قطاع غزة ومهاجمة الأحياء السكنية والمواطنين المدنيين، في عملية انتقامية أطلقت عليها “السيوف الحديدية”؛ للرد على عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حماس منذ فجر السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى إبادة 22 عائلة فلسطينية وتشريد أكثر من 140 ألف شخص.

وأوضحت وزارة الصحة، أن  “260 طفلا و230 امرأة من بين وفيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 900 شهيد و4500 مصاب.

وأكدت وزارة الصحة، استشهاد 8 صحفيين وإصابة 6 من أفراد الطواقم الطبية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان صادر عنها، أن طواقمها عاجزة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض.

الاقمار الصناعية غزة غارات الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي العدوان الإسرائيل العدوان الإسرائيلي

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