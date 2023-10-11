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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين السيد يكشف أول خطوة بعد نجاح المجلس الجديد بانتخابات الزمالك المقبلة

صدى البلد

أكد حسين السيد، المرشح على منصب العضوية في نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، أن المجلس الجديد سيحل أزمة القيد الموقوف فور انتخابه.

وقال حسين السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج الماتش، عبر قناة «صدى البلد»، إن «بعض المرشحين بدون أي سبب بدأوا يهاجموا البعض الآخر وهو ما يعكر صفو الانتخابات قليلًا، وهناك مرشحون يهاجمون البعض بدون أسباب».

وأضاف السيد: «نتمنى انتهاء انتخابات الزمالك بنفس الشكل الذي بدأت به».

ووجه حسين السيد التحية لزميله في القائمة الموحدة في الانتخابات أحمد سليمان، قائلًا: «أحيي الكابتن أحمد سليمان على الموقف التاريخي تحسبله أنه تنازل من الترشح على منصب الرئيس وهذا إنكار ذات منه».

وأشار السيد إلى أن حسين لبيب، المرشح على منصب الرئيس ضمن القائمة الموحدة، ترشح للانتخابات من أجل خدمة النادي وليس طمعًا في الكرسي.

وأكد السيد أن صندوق دعم الزمالك به ملايين الدولارات، مضيفًا: «سنقوم بحل أزمة القيد ولن ننتظر حتى حلول يناير، ونحل أزمة المستحقات لفريق كرة القدم فور تولينا مقاليد الأمور بالنادي».

الزمالك نادي الزمالك حسين السيد هاني حتحوت برنامج الماتش

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