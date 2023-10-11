امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد عودة العمل بـ التوقيت الشتوي، تزامنا مع انتهاء فصل الصيف 2023، ودخول فصل الخريف، ونوضح لكم من خلال هذا الموضوع موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي، وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي

تغيير التوقيت الصيفي

بدأ العمل بـ قرار عودة التوقيت الصيفي في مصر خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، وجاء تنفيذ هذا القرار بعد توقف لسنوات طويلة حيث كان معمولا به في مصر منذ 7 سنوات، ويقوم التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد بدء التوقيت الشتوي

بعد انتهاء فصل الصيف ينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر وهو الموافق 26-10-2023، على أن يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء.

لماذا تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي؟

أعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 2023 لها عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

عودة التوقيت الشتوي

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك فوائد أيضا بعد عودة التوقيت الشتوي وهي.

توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

التوقيت الشتوي

كم يوم متبقي على بدء التوقيت الشتوي؟

من الموضوعات التي كثر اهتمام القراء بها متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023 وموعد إلغاء التوقيت الصيفي، وبحساب عدد الأيام نجد أنه متبقي 16 يوما على على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فتح المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وغلقها في تمام العاشرة مساءً، وذلك بشكل يومي منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية في قراره أنه سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ليتم غلق المولات والمحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة.