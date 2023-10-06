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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يهتم الكثير من  المواطنين ب موعد انتهاء التوقيت الصيفي ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة.


موعد انتهاء التوقيت الصيفي 


ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدؤه وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الشهر الخالي مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر سبتمبر .

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هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

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هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا


ومع بداية شهر أكتوبر ينتظر المواطنين تطبيق التوقيت الشتوي حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 .


وبدء العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة ومن المقرر الاستمرار حتي آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي.

موعد بدء التوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، فى آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.


وكان الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.


بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل،  في الساعة 23:59، سيبدأ التوقيت الشتوي وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

هدف تطبيق التوقيت الصيفي 

وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.


ضبط التوقيت الشتوي في مصر


سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة، ليعود العمل بالساعات كما كان فى السابق وينتهي بذلك التوقيت الصيفي.

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مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

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هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

موعد فصل الخريف رسميا 


وتسود خلال هذه الأيام أجواء لطيفة علي كافة المحافظات بعد انتهاء  فصل الصيف فى مصر رسميا  يوم الجمعة الماضية 22 سبتمبر 2023، حيث بدأ فصل الخريف رسميا.

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