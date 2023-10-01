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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

يبحث كثير من المواطنين عن موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية .


موعد بدء التوقيت الشتوي 


ومن المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

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تطبيق التوقيت الشتوي| مواعيد جديدة للمطاعم والكافيهات والمحال التجارية.. تعرف عليها


وتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشهور الماضية، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة،  وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل،  ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي 
وكان الهدف من وراء تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يتم تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .


تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية 


وبدأت الحكومة تطبيق قرار عودة التوقيت الشتوي وإلغاء العمل بالمواعيد الصيفية وعودة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، حيث سيتم الغلق فى العاشرة مساء ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشرة.

المواعيد الشتوية للمحال التجارية

- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً.

-  كما تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

- فيما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا.

- ويتم السماح باستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

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باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

مواعيد فتح الورش بالتوقيت الشتوي

وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساء.

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