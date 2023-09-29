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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

بدأ اليوم تطبيق قرار عودة التوقيت الشتوي و الغاء العمل بالمواعيد الصيفية وعودة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن مواعيد عمل المصالح الحكومية والمحال التجارية.

مواعيد عمل المحلات التجارية 


ويتردد المواطنين على المحلات التجارية والبنوك ومكاتب البريد أما الإيداع أو السحب أو الحصول علي الخدمات الخاصة بحاسبتهم وعليه فإن مواعيد المحال في التوقيت الشتوي تم تغيرها حيث يتم الغلق  اليوم الجمعة فى الساعة الحادية عشر  أي يتبقي 60 دقيقة علي غلق المحال التجارية .

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مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 


مواعيد محددة تم الإعلان عنها حول فتح وغلق المحلات فى  التوقيت الشتوي سيتم الغلق فى العاشرة مساءا ماعدا يومي الجمعة والخميس والاعياد الرسمية فى الحادية عشر .

المواعيد الشتوية للمحال التجارية

- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً

-  يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

مواعيد فتح الورش بالتوقيت الشتوي

وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساء.

وفيما يخص الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

المحال المستثناة من مواعيد غلق المحال 


وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

وتم انتهاء المواعيد الصيفية التي تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. حيث تعمل المولات التجارية من السابعة 7 حتى 11 مساء فى أيام الأسبوع، وفيما يخص أيام الخميس والجمعة والإجازات تظل مفتوحة حتي الثانية عشرة صباحا  لمراعاة الصالح العام.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 


وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى  26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

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موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي


وتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة وذلك منذ قرار مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، وجاء القرار بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والسولار والبنزين والغاز.

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