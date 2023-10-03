هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

مع بداية العام الدراسي الجديد يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد غلق المحال التجارية والمولات خاصة بعد عودة التوقيت الشتوي والذي أقرته الحكومة بداية من الجمعة الأخير في سبتمبر.

مواعيد غلق المحال التجارية

وبدء العمل بالمواعيد الشتوية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير حيث يرغب المواطنين إلي معرفة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات بعد عودة التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي



وبدأت المحافظات الجمعة، أول أيام عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى.

وتم عودة التوقيت الشتوي بحسب نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية

- بالنسبة لمواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

- وتتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

- وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية تبدء يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- ويتم إتاحة استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة

مواعيد عمال الورش

- وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدء يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

- يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

موعد بدء التوقيت الشتوي



ومن المقرر استمرارا العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.



وتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشهور الماضية حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.



وسيتمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليبدء بعدها العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.