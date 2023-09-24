هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

يهتم الكثير من المواطنين بموعد انتهاء التوقيت الصيفي ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وبداية فصل الخريف.



ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدءه وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأيام مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر أغسطس .

موعد بدء التوقيت الشتوي

وتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر من آخر جمعة من شهر أبريل ويستمر حتي آخر خميس من شهر أكتوبر، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام. وفي نهاية التوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة إلى الوراء 60 دقيقة إلى الخلف.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023



ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي 2023 يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023. أي أنه سيتم تأخير الساعة إلى الخلف 60 دقيقة بحيث يصبح يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 بداية التوقيت الشتوي.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي



وتهدف الحكومة من تطبيق التوقيت الصيفي توفير الطاقة، كما يعمل التوقيت الصيفي على زيادة ساعات العمل في النهار، ما يُتيح للناس قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الخارجية.

تقديم الساعة 60 دقيقة



وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

موعد التوقيت الشتوي



وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

موعد فصل الخريف



وبدء فصل الخريف مع انتهاء فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.