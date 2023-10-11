خبير عقاري: إشادة دولية من المستثمرين الأجانب بمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة

أكد عبدالفتاح المر الخبير العقارى أن الصحف العالمية تشيد بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خاصة فى إيطاليا وإسبانيا، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يرون أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية عربية لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني والتي تزيد مساحتها عن حجم سنغافورة.



وأضاف المر، خلال توقيع عقد احدى الشركات العقارية، مع مجموعة من كبار الاستشاريين في المجال العقاري استعدادًا لإطلاق أحدث المشاريع السكنية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة منطقة R7 إن المصريين ليسوا جددا على المشاريع الضخمة المصممة لإغراء جميع الأجيال، مؤكده أن الرئيس السيسي قام بتغيير جذري في مصر.



وأعرب المهندس محمد طلعت الاستشاري الهندسي العام للمشروع، أن أكبر التحديات التي تواجه الاستشاريين المحترفين هي عدم التزام المطورين بالتصميمات بشكل دقيق، وبالجودة المطلوبة

واضاف اننا نفذنا أكثر من 460 مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة أبرزهم مشروع "مسجد مصر"



فيما أكد باسم الشربيني خبير الاستشارات أن تقدم المعلومات والبيانات وفقًا للدراسات والأبحاث بهدف تقديم أفضل الحلول والابتكارات لتنفيذها في المشروع السكني الجديد بهدف مساعدة المستثمرين على تحقيق عائد مالي قوي.



ويذكر انه يقع المشروع الجديد علي أعلي ربوة في R7 ، حيث يمتد المشروع علي مساحة ٣٦ فدان مباشرة علي اهم الطرق الرئيسية، وبجانب كل الخدمات الحيوية بالمنطقة وعلي رأسهم ٣ مدارس دولية، و ٤ جامعات دولية، ومركز طبي، وأندية رياضية.

وتتنوع المساحات داخل المشروع لتوفير كافة احتياجات العملاء وهي غرفتين تبدأ من ١١٥ متر ، و ٣ غرف تبدأ من ١٤٥ متر ، و ٤ غرف تبدأ من ١٩٥ متر، ودوبلكس يبدأ من ٢٣٥ متر وتسلم الوحدات نصف تشطيب أو تشطيب كامل بالتكييفات ويتراوح سعر المتر ما بين 20 ألف و 28 ألف جنيه بمقدم ١٠٪؜ مقدم واقساط علي ٧ سنوات، و٢٠٪؜ مقدم واقساط علي ٨ سنوات.





