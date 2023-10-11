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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في مدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر (المتابعة الميدانية - حي وسط مدينة الأقصر)، بمشاركة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية وأيمن حسين رئيس حي وسط ورجال الحي ومسؤولي قسم الإشغالات بالمدينة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت شارع الصنايع والمحطة.

وشهدت الحملة، رفع وإزالة جميع  التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً ، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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واسفرت الحملة عن إزالة 11 تندة بشارع مدرسة الصنايع، وتحرير 4 محاضر مضبوطات متنوعة، وضبط 2 ميكرفون يسبب ازعاجا للمواطنين، وتحرير 5 محاضر نظافة عامة.

وفى سياق متصل، ووفقاً لتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مدير أمن الأقصر، شنت شرطة المرافق، بقيادة العقيد خالد الغول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت مناطق نجع الطويل والمستشفى العام، وأبوالجود، وشرق السكة، والسوق السياحي، وميدان أبو الحجاج.

وأسفرت حملة شرطة المرافق عن تحرير 27 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، وضبط 4 ميكروفونات تسبب إزعاجا للمواطنين، وتحرير 12 محضر مضبوطات متنوعة، و42 محضر إزالات إدارية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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