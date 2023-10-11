الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

يلتقي فريق سلة رجال الأهلي مع نظيره فريق سلا المغربي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف نهائي من البطولة العربية لكرة السلة المقامة بقطر بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وتمكن رجال سلة الأهلي من الصعود لنصف النهائي بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 82-77 في ربع النهائى.

يواصل الجهاز الفنى لسلة الأهلي، بقيادة أوجستى بوش المدير الفنى، تحضيراته للمباراة وسط حالة من الترقب لمواجهة اليوم التي يعتبرها الأهلي مهمة لرغبته في الانتصار وضرب موعد مع النهائى.

وتضم قائمة أبناء قلعة الجزيرة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

الجدير بالذكر، أن نادي الكويت الكويتي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تفوقه على نظيره الأهلي المصري بنتيجة 77-76.