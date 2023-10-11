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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: ندوات مجانية أسبوعية لحث الممولين على المشاركة في برنامج التحفيز

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع، ندوة “أون لاين” مجانية، حول منظومة التحفيز (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، الساعة السابعة مساء؛ لشرح المنظومة، وأهدافها، وكيفية التعامل معها، والتسجيل عليها، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها، على الصفحات الرسمية للمصلحة على (فيس بوك، إكس، إنستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأكد، في تصريحات له اليوم، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يتابع عن كثب، منظومة تحفيز المواطنين عبر برنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك"، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكا أساسيا في إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

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 وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

 وأشار إلى أن برنامج التحفيز "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" أداة مهمة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني  ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.

وأضاف " الدكتور فايز الضباعني " أنه منذ 1 أكتوبر 2023 فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) من خلال الرابط التالي   www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .

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