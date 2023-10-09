شعبة الدخان تطالب بوجود جهاز المنافسة في مناقشات تعديل الضرائب على السجائر

كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، احتمالية إدخال تعديلات ضريبية جديدة على السجائر في مصر، واحتمالات منح ميزة ضريبية لشركات دون أخرى.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في بيان، إنه يجب وجود جهاز حماية المنافسة في أي مناقشات تخص فرض ضرائب جديدة على قطاع السجائر والدخان في البرلمان، لضمان عدم منح ميزة ضريبية لإحدى الشركات عن باقي السوق.

وتابع إمبابي: نما إلينا في شعبة الدخان مناقشة التعديلات الضريبية وكيفية فرض الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية للسجائر.

وأكد إمبابي، أن الشعبة تطالب بتواجد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذه المناقشات بالبرلمان، وأن الشعبة تحذر من إعطاء ميزات ضريبية احتكارية لشركة دون أخرى ومميزات لم تحصل عليها الشرقية للدخان.