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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفخم موبايل لسه نازل من سلسلة Oppo Reno.. وبرخص التراب

Oppo Reno10 5G
Oppo Reno10 5G

أعلنت شركة أوبو في مصر عن هاتف Oppo Reno10 5G، وهو هاتف ذكي جديد يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وكاميرا خلفية ثلاثية.

يتميز هاتف Oppo Reno10 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل و 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف Oppo Reno10 5G بمعالج MediaTek Dimensity 7050 5G ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

سيتوفر هاتف Oppo Reno10 5G في اللونين الأسود والأزرق، وسيبدأ سعره من 17 ألف جنيه مصري.

Oppo Reno10 5G

مواصفات هاتف Oppo Reno10 5G:

 

• الشاشة: AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز

• المعالج: MediaTek Dimensity 7050 5G

• الذاكرة: 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت تخزين

• الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو)

• الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير في الساعة

• الشحن: 67 واط

• السعر: يبدأ من 17 ألف جنيه مصري

OPPO أوبو Oppo Reno10 5G Mediatek

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