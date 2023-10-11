بـ23 ألف جنيه فقط.. أكبر خصم على وحش هواتف سامسونج Galaxy S23

قبل أسابيع قليلة ، كانت سامسونج مشغولة بإطلاق سلسلة FE الجديدة من الأجهزة، وهي الآن متاحة من خلال مهرجان أمازون الكبير الهندي.

تتميز Samsung Galaxy S23 بكاميرا رئيسية محسّنة (مستشعر 50 ميجابكسل) وشرائح العام الماضي الرائدة - Exynos 2200 للسوق الهندية. تتميز الشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ، على غرار S23 و S23 +. تم تصنيف الهاتف IP68 وله بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سلكي 25 واط (ولكن ليس لاسلكيًا).

ولحسن الحظ يوجد خصم كبير جدا على موقع أمازون الهندي لهاتف Samsung Galaxy S23 FE ليصل سعره بعد الخصم إلى 63 ألف روبية هندية (أي ما يعادل 23 ألف و 300 جنيه مصري ).

بـ 23 ألف جنيه فقط..أكبر خصم على وحش هواتف سامسونج Galaxy S23

مميزات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE

الشاشة Dynamic AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60-120 هرتز.

يبلغ قياس الهاتف 158 × 76.5 × 8.2 مم ويزن 209 جرام. هذا يجعلها أكبر من S21 FE (155.7 × 74.5 × 7.9 مم) وأثقل قليلاً عند 177 جرامًا. جسم وداخليات الهاتف مصنوعان من مواد معاد تدويرها - الألومنيوم والزجاج للمستهلك ، بالإضافة إلى البلاستيك للمستهلك بعد الاستهلاك (مأخوذ من شباك الصيد المستبعدة وبراميل المياه وزجاجات PET).

من حيث طول العمر ، يتبع هاتف Galaxy S23 FE الأجهزة الأخرى المتطورة من سامسونج بتحديثات نظام التشغيل الأربعة و 5 سنوات من تصحيحات الأمان (ملاحظة: يأتي الهاتف مع Android 13 / One UI 5.1 خارج الصندوق). الهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ويمكنك الاشتراك في Samsung Care + لإصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

على الرغم من كونه أكبر حجمًا من سابقه ، إلا أن هذا الطراز الجديد لا يزيد من سعة البطارية ، والتي تظل عند 4500 مللي أمبير في الساعة ، كما تظل الشحن السلكي عند 25 وات (يتم شحن 0-50٪ في 30 دقيقة). كما يدعم الشحن اللاسلكي.