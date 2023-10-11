الشباب والرياضة تشارك وفود السعودية وتونس الاحتفال باليوم الوطنى على ضفاف النيل

شاركت وزارة الشباب والرياضة المصرية وفود دولتى السعودية وتونس فى الاحتفال باليوم الوطنى لكلتا الدولتين على ضفاف النيل، وذلك ضمن فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربى"، الذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للتطوع، تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2023 للشباب العربى.

يشارك بالسفينة 120 من شباب الوفود العربية من 15 دولة (الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – موريتانيا – جيبوتى – السعودية – البحرين – الصومال – سلطنة عمان – فلسطين – لبنان – ليبيا – اليمن – مصر).

وبدأت فعاليات الاحتفال للوفد السعودى بالسلام الوطنى للمملكة العربية السعودية، وكلمة لعادل المالكى رئيس الوفد رحب فيها بالحضور، وأعرب عن سعادته بالمشاركة مع جميع الوفود العربية.

وتطرق أعضاء الوفد للتعريف بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بالمملكة، بالإضافة إلى التعريف بأهم المنتجات التى تنتجها كل منطقة.

كما تضمنت استعراض الفلكلور التراثى لكل منطقة وأهم ما يميزهم من مأكولات وملابس وعادات وتقاليد.

وأوضح أعضاء الوفد السعودى رؤية المملكة 2030، ومنها تنظيم كأس العالم قريبا، معلنين أنهم وصلوا لأكثر من مليون متطوع بالمملكة، وشاركهم فى احتفالهم جميع شباب الوفود المشاركة.

واحتفل أعضاء الوفد التونسى باليوم الوطنى لدولتهم تونس، واستهلوا احتفالهم بالسلام الوطنى للجمهورية التونسية.

واستعرضت سهام بن محمد شيخاوى، رئيس الوفد، أهم المناطق الموجودة بتونس الخضراء، مع استعراض فيديوهات لأهم الأماكن السياحية بها.

وقدم أحد أعضاء الوفد قصيدة من ارتجاله فى حب الدول العربية.

كما تضمنت الاحتفالية التعرف على أهم الفنون التراثية والفلكلورية بالدولة، بالإضافة إلى أهم المأكولات والحلويات المشهورة بها كل منطقة، علاوة على الفقرات الفنية المتنوعة وأغانٍ تراثية مختلفة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع، وممثل الأمانة الفنية للمكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء وفود الدول المشاركة.

فى السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربى هى المساهمة فى زيادة مسارات التنمية فى الوطن العربى وبناء مستقبل عربى مستدام، بهدف تمكين الشباب العربى، وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربى، علاوة على الاستماع إلى آراء الشباب العربى واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب إعداد قيادات عربية شابة واعدة.