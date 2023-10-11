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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أسباب اختيار محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

صدى البلد

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، عقب اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي نائبًا لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين..
وقال الأهلي أن هذا القرار  جاء في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.
وأضاف:" وقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري".

 

محمود الخطيب النادي الأهلي حسام غالي محمد شوقي محسن صالح

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