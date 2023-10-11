على سجادة الصلاة .. السورية إنجي خوري تثير جدل مواقع التواصل

تصدر اسم السورية انجي خوري التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها وهي بالحجاب.

نشرت انجي فيديو جديد على حسابها الخاص عبر انستغرام، وهي تقوم بالشعائر الدينية على سجادة الصلاة، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشكر إلى الله".

وانهالت التعليقات من الجمهور بشكل كبير على مقطع الفيديو المنتشر.

ظهرت انجي وهى تقوم بالشعائر الدينية على سجادة الصلاة، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشكر إلى الله".



كما نشرت انجي خوري عبر عبر انستجرام صورة دعمت فيها الشعب الفلسطيني بسبب التطورات الحاصلة قائلا: "يا الله أيدهم بنصرك وقوتك".

وكانت قد أثارت الممثلة إنجى خورى ، حالة من الجدل الواسع بعد اختفائها التام من ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان المعتزل أدهم نابلسى.

وعلق أدهم النابلسي على أزمته الأخير بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري.

وكتب النابلسي ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.